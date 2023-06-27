Проходит встреча Байрамов-Мирзоян

Началась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Арлингтоне (США), передает во вторник Day.Az.

Отметим, что сегодня Блинкен провел двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями, после чего переговоры продолжились в трехстороннем формате.

Основной темой переговоров, которые продолжатся до 29 июня, является мирное соглашение.