https://news.day.az/politics/1576921.html Проходит встреча Байрамов-Мирзоян - в Арлингтоне
Проходит встреча Байрамов-Мирзоян - в Арлингтоне
Началась двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Арлингтоне (США), передает во вторник Day.Az.
Отметим, что сегодня Блинкен провел двусторонние встречи с главами внешнеполитических ведомств двух стран за закрытыми дверями, после чего переговоры продолжились в трехстороннем формате.
Основной темой переговоров, которые продолжатся до 29 июня, является мирное соглашение.
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