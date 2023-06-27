Байрамов и Блинкен обсудили перспективы переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили перспективы переговоров по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном, передает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Стороны обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, перспективы переговоров по проекту двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов изложил позицию Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте соглашения. Он рассказал о попытках Армении воспрепятствовать мирному процессу и провокационных действиях Еревана.

Было заявлено, что для успешного продвижения мирного процесса важно возжержаться от подобных шагов, вывести вооруженные силы Армении с территорий Азербайджана, уважать территориальную целостность и суверенитет как на словах, так и на деле.

После двусторонней встречи состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием госсекретаря Блинкена.

Очередной раунд переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений продлится до 29 июня.