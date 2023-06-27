США приветствуют недавние усилия Азербайджана и Армении по продуктивному участию в мирном процессе.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"США рады принять у себя министра иностранных дел Армении Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Байрамова для содействия переговорам на этой неделе, поскольку они продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа. Секретарю Блинкену выпала честь приветствовать министров иностранных дел на открытии заседания сегодня утром в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца. Госсекретарь провел встречи как в индивидуальном порядке с каждым министром, так и в трехстороннем формате. Он одчеркивал на каждой встрече, что прямой диалог является ключом к решению вопросов и достижению прочного и достойного мира. Соединенные Штаты приветствуют недавние усилия Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. и мы будем продолжать оказывать им любую возможную помощь, чтобы развить этот процесс. Сегодня был первый день совещаний, которые продлятся до четверга", - сказал он.

Отметим, что сегодня Госсекретарь CША Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран.

В настоящее время проходит двусторонняя встреча министров.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.