Важно достичь прогресса в переговорах между Азербайджаном и Арменией на этой неделе.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы и до этого проводили встречи с двумя сторонами. Госсекретарь неоднократно вел переговоры с обоими министрами иностранных дел. Мы считаем, что эти встречи имеют важное значение. Мы считаем, что важно достичь прогресса на этой неделе. Мы думаем, что мир в пределах досягаемости, если две стороны отложат в сторону свои разногласия", - сказал он.

Отметим, что сегодня Госсекретарь CША Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран.

В настоящее время проходит двусторонняя встреча министров.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.