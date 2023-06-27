США поддерживают совместную работу Азербайджана и Армении над достижением прочного соглашения.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.

"На этой неделе в Национальном учебном центре иностранных дел проводим мирные переговоры с министрами иностранных дел Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Мы поддерживаем совместную работу Армении и Азербайджана над достижением прочного и достойного соглашения. Диалог является ключом к прочному миру", - написал он.

Отметим, что сегодня Госсекретарь CША Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран.

В настоящее время проходит двусторонняя встреча министров.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.