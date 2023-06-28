Азербайджанская армия занимает место в ряду сильнейших армий мира

Министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии c праздником Гурбан.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Минобороны.

Министр отметил, что благодаря высокому вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия с каждым днем становится все сильнее, занимая место в ряду сильнейших армий мира.

"Блестящая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, еще раз продемонстрировала миру силу, мощь Азербайджанской армии. Сегодня наша отважная армия, еще больше укрепляя свои позиции на освобожденных от оккупации территориях, вносит достойный вклад в восстановительные работы и Великое возвращение.

Семьи наших героических военнослужащих, погибших при освобождении родных земель, наши бойцы, потерявшие здоровье в боях, а также ветераны войны всегда находятся в центре внимания нашего государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий, заботе и решению их проблем.

Выражаю благодарность каждому из вас за верность военной присяге, за самоотверженность в нелегкой и славной службе. Уверен, что вы и впредь будете верны Конституции Азербайджанской Республики, военной присяге и уставам, еще больше повысите свою боевую и морально-психологическую готовность и будете выполнять приказы и поручения Верховного главнокомандующего на высшем уровне.

С уважением и почтением чту память наших шехидов, погибших в ходе боевых действий за суверенитет, независимость, территориальную целостность нашей республики. Поздравляю с праздником их родителей, их семьи, а также бойцов, потерявших здоровье за свободу наших земель, ветеранов, передаю им наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.