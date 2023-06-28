Главы МИД Азербайджана и Армении проведут двусторонние переговоры о мирном соглашении в США

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в США сегодня продолжатся в двустороннем формате, передает в среду Day.Az.

Проведение трехсторонних встреч с участием госсекретаря CША Энтони Блинкена сегодня не ожидается.

Отметим, что 27 июня Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

Блинкен и Байрамов обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, перспективы переговоров по проекту двустороннего Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущую ситуацию в регионе.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов изложил позицию Азербайджана по вопросам, затронутым в проекте соглашения. Он рассказал о попытках Армении воспрепятствовать мирному процессу и провокационных действиях Еревана.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран.

Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Переговоры продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.