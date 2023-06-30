Армения хочет изменить вектор переговоров, но у нее не получится

Все разговоры о гарантиях для армян Карабаха направлены исключительно на то, чтобы отвлечь внимание от факта армянской агрессии, разрушений и этнических чисток, осуществленных армянами в период оккупации. Но им это не удастся.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.

"Спикер парламента Армении Ален Симонян в то время, как в США начались переговоры о мире, заявляет, что отказ Баку давать какие-то гарантии безопасности и прав карабахским армянам вредит переговорному процессу и работает против Азербайджана, мол, мы себя обманываем и так далее. Все обстоит наоборот - как раз Армения сама себя обманывает, пытаясь вынести на повестку этот вопрос", - сказал наш собеседник.

По словам Гянджалиева, Азербайджан не намерен давать армянам Карабахского региона какие-то особые права и гарантии. Для этого нет никаких оснований и никакой необходимости. Во-первых, Конституция Азербайджана гарантирует права и безопасность всех граждан страны всех национальностей. Во-вторых, причиной карабахского конфликта были не какие-то "нарушенные" права армян бывшей НКАО, а территориальные претензии Армении к Азербайджану. В Ереване рассчитывают, подбрасывая на повестку тему гарантий, что все участники процесса забудут о самом факте тридцатилетней оккупации, считает депутат. По его мнению, сейчас у армянской стороны главная задача - заставить всех думать, что главный вопрос на сегодняшний день - это права армян Карабахского региона, чтобы нивелировать саму тему оккупации и разрушений. Но это у армян не получится, подчеркнул наш собеседник.

"Симонян говорит о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления, но забывает, что первым нарушителем договоренностей от 10 ноября 2020 года является сама Армения. До сих пор на азербайджанских землях находятся более 10 тысяч вооруженных армян, не решен вопрос открытия транспортных коммуникаций. Тактика Еревана заключается в том, чтобы сгладить тяжелые удары, полученные армянской дипломатией в поствоенный период и заставить изменить переговорную повестку. К сожалению, в этом активно участвуют международные организации, в частности европейские и некоторые страны. Своими разговорами о правах человека Армения поймала европейцев в ловушку. Когда же мы заговариваем о гарантиях и правах сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Армении, все набирают в рот воды. Ни у кого нет ответа на этот вопрос. Так как же быть с гарантиями прав и безопасности для азербайджанцев, веками живших на землях, занимаемых ныне Арменией, и подвергшихся этнической чистке? Ответа нет. Однако все, в том числе Ереван, знают, что у Азербайджана имеются жесткие контраргументы, и понимают, что мы обязательно их выдвинем", - сказал Турал Гянджалиев.

Лейла Таривердиева