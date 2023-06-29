Макрон оправдывается перед клоунами

Автор: Байрам Эльшадов

Оказывается, президент Франции Эммануэль Макрон после пятисторонних переговоров в Кишеневе, посвященных нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, оказался в весьма уязвленном состоянии.

Причиной для таких ощущений явилось то, что он, по его мнению, оказался единственным человеком за столом, которого интересовали интересы Армении. Об этом он рассказал члену бюро АРФ Дашнакцутюн Мураду Папазяну во время телефонного звонка сразу после окончания переговоров.

Конечно, мы не знаем всех деталей звонка. Да нам и неинтересно. В конце концов, в вопросе будущего отношений между Азербайджаном и Арменией обе стороны являются немощными, да и честно говоря бесполезными. Франция может считать себя хоть мировым гегемоном, но от этого она такой не станет. Пока Макрон решает проблемы армянства и пытается заработать себе на безбедную старость, в его доме остаются нерешенными проблемы пенсионной реформы, криминала и социальной несправедливости.

Что касается ультраправых террористов, считающих себя политической партией, то им и так нечего предложить процессу. Так что не совсем понятно, почему Макрон звонил именно этой цирковой труппе.

Более интересен контекст беседы. Унижался и оправдывался ли Макрон перед своими армянскими друзьями или пытался объяснить им, что вопрос решен и их мнение никого не интересует? В любом случае, если верить слитым данным, Макрон обиделся, что его так "подставили" и обещал больше не участвовать в таких переговорах.

Но, говоря по правде, от этого мало что меняется. Никого особо не интересует мнение кучки отбросов, которые считают себя политической силой в Армении. Как и мнение человека, который стал президентом Франции только в силу того, что альтернатива ему была еще более бездарна, чем он сам.