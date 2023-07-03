Карабахская тема никогда не была вопросом прав человека

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Армянский политикум выбрал главным направлением своей деятельности заплывы в океане фантазий. И эти фантазии, как правило, выдержаны в духе лжи. Эстафета лжи передается у армян из поколения в поколение. Новые поколения вооружаются теми же старыми ржавыми идеологическими инструментами, что и их предшественники.

До Второй карабахской войны Азербайджан долго и терпеливо настаивал на том, чтобы разрешить вопрос мирным путем. Армения считала себя победительницей и вела себя, исходя из этих заблуждений. Ей казалось, что вопрос с оккупированными азербайджанскими территориями решен ею навсегда. Что из этого получилось, мы знаем. В конечном итоге проиграла вся когорта армянских политиков, которая мутила воду с 1985 года. А, может, и раньше, потому что и в 70-х годах имели место эксцессы в Армении и бывшей НКАО.

Иреван требует каких-то гарантий и прав для армян Карабаха, тормозя тем самым достижение окончательного мира. Но когда армянские политики врут, они забывают, что есть такое понятие, как эволюция процесса и самой проблемы.

Так называемая "карабахская проблема" возникла тогда, когда не было независимых государств, а существовали союзные республики в составе советского государства. В тот период не было вопроса прав человека, поднимались лишь вопросы соцобеспечения, повышения жизненного уровня и так далее. Вопрос Карабаха с самого начала был вопросом территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР. Этот вопрос поднимался перед Москвой постоянно, еще со времен Микояна. Никаких разговоров о правах армян в составе АзССР не было и в помине, вопрос сразу был поставлен в контексте "миацума".

Территориальные претензии вступили в новую фазу после того, как Гейдар Алиев подал в отставку и перестал быть членом Политбюро ЦК КПСС. Армяне восприняли это как освобождение дороги для осуществления их коварных планов. Они решили, что наступил момент истины и пора переходить в атаку. Однако они стратегически просчитались. И просчитались не только руководители советской Армении и их вдохновители в лице Аганбегяна, диаспоры и лобби. Проиграли эту битву века все, кто ассистировал армянам, включая их самих.

После распада СССР Азербайджан и Армения стали независимыми, и территориальные претензии армян к нашей стране вдруг превратились в проблему прав человека. Армянские политики переобулись фактически в воздухе, чтобы привлечь к себе внимание Запада, подвести правовую базу под свои территориальные притязания к соседу. Этой цели служила придуманная ими фишка о якобы нарушенных правах армян на территории Азербайджана. И сегодня, когда официальные лица Армении заговаривают на эту тему, это одновременно и смех, и грех. Они не осознают, что ими был упущен исторический момент, который в определенной мере обладал силой лишь до осени 2020 года. И Гейдар Алиев, и Ильхам Алиев ребром ставили вопрос о мире, но Армения наотрез отказывалась от всех вариантов, и потому сегодня пожинает плоды своей близорукости, близорукости своих политических лидеров, которые не видели и не видят дальше своего носа.

На все претензии по поводу прав и гарантий для армян официальный Баку уже ответил четко и ясно: армяне, живущие в Карабахе, это граждане Азербайджана. Хотят жить в Карабахском регионе - должны вернуться к азербайджанскому гражданству. А кто не хочет, тем, как говорится, скатертью дорожка. Выбор небогатый - либо принять гражданство, признать азербайджанскую Конституцию и остаться, либо уезжать. Это вопрос никогда больше не станет пунктом международной повестки и никакая иностранная сила (Армению я даже в расчет не принимаю) не сможет вмешаться во внутренние дела Азербайджана и инициировать обсуждения, хоть какую-нибудь дискуссию в этой плоскости.

Армянская власть и ее политические круги занимаются самообманом. Вопрос уже решен. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, армяне, живущие в Карабахском регионе, могут спокойно интегрироваться в азербайджанское общество. Для этого созданы все условия. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что двери для диалога открыты. А те, кто сегодня твердят о неких механизмах решения вопроса, пытаются открыть двери в прошлое, во вчерашний день, но это совершенно нереально. Двери открываются только в будущее.

По вине Армении же срывается реализация пунктов Трехстороннего заявления от 10 ноября. Иреван принял за правило ничего не делать, а только грезить и при этом жаловаться на Азербайджан, прогнозируя какие-то "геноциды", "чистки" и прочее, чем богат послужной список самой Армении, ее политической, общественной и боевой террористической команды. Думаю, у команды Пашиняна есть более предметные задачи, которые Иреван должен решить. В первую очередь речь о кризисе внутри самой Армении. Обстановка там хаотичная. И когда они говорят о каких-то экономических успехах за прошлый год и совершенно фантастических показателях за первое полугодие этого года, они просто обманывают мировое сообщество, свой народ и самих себя. Рост показателей, вызванный притоком россиян и российского капитала, это явление временное, а в реальности Армения страна очень неблагополучная, ее экономическая конструкция шатается и может рухнуть в любой момент.

Властям Армении лучше в такой ситуации не заниматься сотворением новых мифов, а заняться насущными вопросами страны. И прекратить вмешиваться во внутренние дела соседей.

Все, что касается армян Карабахского региона, это внутреннее дело нашей страны. Причем, повестка эта не политическая, а социально-гуманитарная. И все вопросы давно решились бы, если бы Иреван не пытался играть на этой фальшивой волне. Армянские власти должны прекратить мешать процессам регионального развития. А все шутки и прибаутки относительно гарантий, международных механизмов, неких "властей" Карабаха, - все это пустая трата времени. Президент Ильхам Алиев пообещал сепаратистам амнистию в случае проявления ими доброй воли. Те, руки которых не обагрены невинной кровью азербайджанцев, будут прощены, те же, кто совершил серийные преступления против нашего народа, смогут избежать наказания, только добровольно покинув все "посты" и территорию нашей страны.

Совершенные армянами преступления не имеют срока давности, и наказание обязательно настигнет тех, кто попытается продолжать прежнюю линию и дальше.