Ереван играет в опасную игру

Автор: Эмин Севдималиев

Говорят, что любые переговоры, насколько они не были бы сложными, всегда являются положительным измением. Действительно, пока дипломаты пытаются найти пути урегулирования, как правило, не раздаются выстрелы.

Однако, в случае переговоров между Азербайджаном и Арменией мы становимся свидетелями обратного. Вопреки указаной выше аксиоме, мы становимся свидетелями обратного. К сожалению, последний раунд переговоров между Баку и Ереваном, который проходит при посредничестве США, вновь омрачился армянской провокацией.

Последний инцидент является преднамеренной провокацией со стороны незаконных бандформирований в Карабахе накануне встречи в Вашингтоне. Цели совершения таких провокаций всегда одинаковы и не меняются - торпедирование переговорных процессов, ведущихся при поддержке США в направлении мирного соглашения. Эти провокации позволяют создать негативную атмосферу, которая препятствует дальнейшему диалогу и урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

В результате ответных действий азербайджанской армии было уничтожено пять членов незаконного вооруженного формирования. Но намного важнее то, что есть информация о подготовке к очередным провокациям. В таком случае Азербайджану придется защищать свои интересы на своей суверенной территории всеми доступными способами. И не вызывает сомнений тот факт, что силы, в повестку которых входит срыв переговорного процесса и обнуление прогресса, используют ситуацию в своих интересах для создания необходимого информационного антиазербайджанского фона.

К сожалению, ситуация которая сложилась в последние дни заставляет задуматься и о косвенной роли, которую сыграли и другие силы. Во-первых, логичные вопросы могут возникнуть о деятельности российского миротворческого контингента, который временно дислоцирован на азербайджанской территории. Последняя провокация была совершена с территории, безопасность на которой должны обеспечивать российские миротворцы.

Второй момент, который важно отметить, сомнительная позиция, которую занимают некоторые западные правительства и организации. Особняком в этом списке стоит Европейский парламент. Каждый, кто был в стенах этой организации, знает, что коридоры законодательного органа ЕС кишат "лоббистами", а члены парламента не отличаются выдающимися моральными и профессиональными качествами. Достаточно вспомнить громкое дело вице-президента Европарламента и армянской лоббистки Евы Кайли, которая была задержана полицией Брюсселя за получение взяток.

Проармянские силы, которые ведут свою деятельность в Европейском парлменте, постоянно говорят о "страшной ситуации", "блокаде", однако никогда не упоминают, что ППП Лачин был установлен на суверенной территории Азербайджана. Таким образом, проармянские силы, как и исламофобы, используют провокации армян как аргумент против Азербайджана, что, согласитесь, является смешной и глупой логикой.

Деятельность некоторых сил на Западе должна быть расследована, так как их действия подрывают основы международного права и идут в разрез с целями, которые они, якобы, продвигают. А учитывая то, что многие из них имеют очень тесные отношения с армянской диаспорой и пропагандистами, деятельность этих сил в западных столицах является криминальной, так как это прямое пособничество терроризму.

Также незаконным формированиям нужно осознать, что мелкие провокации могут привести к очень серьезным последствиям. Достаточно вспомнить, что Азербайджан уже проводил крупные антитеррористические операции. И каждая из таких операций, неминуемо, заканчивалась успехом. Не нужно думать, что в следующий раз будет другой исход.