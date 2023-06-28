ВС Армении - главный дестабилизирующий фактор на Южном Кавказе

Основным дестабилизирующим фактором в регионе Южного Кавказа являются вооруженные силы Армении.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Армения вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, должна выполнять свои обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана как на словах, так и на деле", - написал он.

Гаджизаде отметил, что незаконные армянские вооруженные формирования вопреки международному праву и обязательствам по трехстороннему заявлению, не были полностью выведены из Азербайджана.

"Эти незаконные силы, хотя и угрожают азербайджанцам, проживающим в близлежащих районах и возвращающимся в свои дома, представляют серьезную угрозу безопасности", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по словам Гаджизаде, снова вводит в заблуждение международное сообщество.

"Азербайджанские силы предприняли лишь ответные меры в связи с военными действиями, в результате которых был ранен военнослужащий Азербайджана. Основным дестабилизирующим фактором в регионе являются вооруженные силы Армении", - отметил глава пресс-службы МИД Азербайджана.