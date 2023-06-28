Для России важно, чтобы мирный договор между Азербайджаном и Арменией был прочным и устойчивым.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Договор должен быть прочным, устойчивым. Он должен обеспечить баланс интересов между Азербайджаном и Арменией. Достичь этого возможно на основе последовательного выполнения дорожной карты процесса армяно-азербайджанской нормализации. Эту дорожную карту составляет комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказала она.

Отметим, что 27 июня в США начался очередной раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения.