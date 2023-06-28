Джейхун Байрамов и Джейк Салливан обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

В рамках рабочей поездки в США глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает в среду Day.Az.

Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обстоятельно обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном.

Байрамов рассказал о шагах Армении, подрывающих мир и стабильность.