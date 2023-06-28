https://news.day.az/politics/1577144.html Джейхун Байрамов и Джейк Салливан обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Джейхун Байрамов и Джейк Салливан обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
В рамках рабочей поездки в США глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает в среду Day.Az.
Как сообщает МИД Азербайджана, стороны обстоятельно обсудили перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном.
Байрамов рассказал о шагах Армении, подрывающих мир и стабильность.
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