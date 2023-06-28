https://news.day.az/politics/1577145.html Байрамов и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
В кулуарах рабочего визита в США министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
Стороны обменялись мнениями по вопросу обеспечения мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Подчеркнуто неприемлемое поведение и подрывные действия Армении, препятствующие мирным усилиям.
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