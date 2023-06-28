Азербайджанская армия ответила на провокацию армян в Карабахе

В ответ на последние провокационные действия армян, азербайджанская армия провела операцию "Возмездие", в результате которой были убиты 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований.

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