https://news.day.az/politics/1577160.html Азербайджанская армия ответила на провокацию армян в Карабахе - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ
Азербайджанская армия ответила на провокацию армян в Карабахе - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ КАДРЫ
В ответ на последние провокационные действия армян, азербайджанская армия провела операцию "Возмездие", в результате которой были убиты 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований.
Day.Az представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры операции:
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