Армяне беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" при посредничестве Красного Креста

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно перевезли армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана через ППП "Лачин", передает в среду Day.Az.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.