В США проходит двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В США началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, передает в среду Day.Az.

Отметим, что 27 июня Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Встречи продолжатся до 29 июня. Основной темой является мирное соглашение.