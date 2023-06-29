4+1 – армянский спектакль для американцев

Автор: Лейла Таривердиева

В Ханкенди начался новый этап бессмысленного противодействия неминуемой интеграции армянского меньшинства в азербайджанское общество. На этот раз все это названо красноречиво "движением за деблокаду". Собралась кучка сепаратистов и объявила себя организацией. Куда и как она намерена "двигаться", не уточняется. Весной была проведена неподвижная акция - армяне пару недель сидели на дороге, перекрывая самим себе проезд, а потом тихо рассосались. Неподвижная акция эффекта не дала, и будущие граждане Азербайджана решили подвигаться в надежде добиться возвращения Лачинской дороге статуса проходного двора.

И не одни армяне заинтересованы в таком развитии ситуации. После того, как в ответ на армянскую провокацию 15 июня было ограничено движение через ППП "Лачин", суверенные права Азербайджана с новой силой начали ставиться под сомнение европейскими организациями. Очень кстати подоспела очередная эскалация в Карабахском регионе, спровоцированная армянскими незаконными вооруженными формированиями, которых уже скоро три года как не должно было быть на азербайджанской земле. На фоне начавшихся в Штатах переговоров армянская сторона сделала все, чтобы поджечь обстановку и заставить лоббистов и сочувствующих в Европе забыть о летних отпусках.

Во вторник сепаратисты открыли огонь по азербайджанским позициям и ранили нашего военнослужащего. Противнику был дан очень жесткий ответ и пятеро членов незаконных вооруженных формирований, засевших в зоне временной дислокации РМК, были ликвидированы. Правда, в Армении утверждают, что отправленных к праотцам было только четверо, но мы доверяем нашему Минобороны больше, чем какими-то армянскими телеграмм-канналам. Пятеро террористов, двое из которых служили в ВС Армении, в буквальном смысле слова взлетели на воздух в результате удара беспилотника по незаконным позициям сепаратистов. На случившееся немедленно последовали разнообразные озабоченности со всех концов света. И на этой волне всплыло заявление президента ПАСЕ Тини Кокса, сделанное им еще до провокации, но оставшееся незамеченным.

Нидерландский парламентарий, комментируя ограничение движения через ППП, заявил: "Все признают, что "Нагорный Карабах" (здесь и далее кавычки наши - ред.) на территории Азербайджана. Это "анклав" с большим количеством армянского населения. Но это не дает руководству Азербайджана права делать с этими гражданами все, что он хочет. И "блокада Лачинского коридора" ведет, может привести к огромной катастрофе для тысяч и тысяч людей, которые зависят от этого "коридора" с Арменией".

Эдакая игра слов. Глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы назвал Карабахский регион не территорией Азербайджана, а неким "анклавом" на территории нашей страны. То есть фактически экстерриториальным образованием. 22 июня ПАСЕ уже приняла резолюцию с призывом о немедленной отправке на территорию суверенного государства без его согласия международной миссии по сбору фактов. Несмотря на то, что закрытие погранично-пропускного пункта было следствием обстрела пограничников и миротворцев с армянской стороны, последнего факта никто по традиции не заметил и во всех грехах был обвинен, как всегда, Азербайджан. Голосуя за такой документ, члены национальных делегаций проявили неуважение к международному праву и здравому смыслу вообще. Требования к Баку вернуть армянам свет и газ до того глупы, что не вызывают даже возмущения. Как и требования "разблокировать" незаблокированную Лачинскую дорогу.

Тини Кокс много лет лоббирует в ПАСЕ армянские интересы. К сожалению, именно поддержка армянских интересов очень часто обеспечивает депутатам ПА получение должностей в структуре. В 2017 году Европейский центр стратегической разведки и безопасности (ESISC) опубликовал доклад, в котором подчеркивалось, что ряд финансируемых Соросом депутатов, в числе которых был назван и Кокс, помимо прочего, занимались раздачей хороших и плохих оценок членам Совета Европы. Нам всегда ставился "неуд", армянам одни "пятерки". Все годы членства в Совете Европы азербайджанской делегации в ПАСЕ постоянно приходилось воевать. Но в большинстве случаев армянские интересы побеждали. Проармянские резолюции, как правило, получали голоса, какие бы веские аргументы не приводились против. Никакого влияния на ситуацию они, конечно же, не имели, но сформировали у азербайджанской стороны определенное недоверие к европейским институтам.

Оно остается и сейчас. Потому что до сих пор на одного Шарля Мишеля приходится десяток коксов, луазо, колонн и прочих. Хотелось бы, чтобы было иначе. Если Запад реально желает укрепить свои позиции на Южном Кавказе, то тактика для этого выбрана неверная. Пытаться играть в "христианский клуб" или укрепиться посредством продвижения армянских интересов - это устаревший и очень неэффективный способ. Всех, видимо, путает то, что армян в свое время очень успешно использовала Россия, и даже после обретения советскими республиками независимости именно посредством армянского фактора она продолжала как-то удерживать в регионе свои позиции. Но следует учитывать, что сегодня этот инструмент совершенно бесполезен. Особенно после Второй карабахской войны, итоги которой подняли Азербайджан на совершенно другой уровень отношений с миром.

Лучше других эти изменения, судя по всему, понимают за океаном. Впрочем, богатой диаспоре и влиятельному лобби и прежде не удавалось выбивать из Белого Дома нужных армянству заявлений против Азербайджана. Единственным достижением лобби была 907-я поправка к Акту в поддержку свободы, да и та недолго продержалась в активном состоянии. Несмотря на все аргументы, на истерики, на петиции и требования, президенты США неизменно отказываются ее размораживать.

То, что США стараются перехватить инициативу в посредничестве между Ереваном и Баку, нервирует не только Россию, но и проармянские круги Европы. Все понимают, что отношение Запада в целом к тем или иным вопросам формируется в Вашингтоне. Всем также понятно, что, если Штаты поставили цель довести дело до результата, они не оставят вопрос на самотек. Американская сторона, четверть века являясь сопредседателем ныне покойно Минской группы, не проявляла особой заинтересованности, в отличие от России и Франции. Никто из троих посредников не заботился об интересах Азербайджана, однако американская сторона старалась не демонстрировать откровенно проамрянского крена, как это делали всегда Москва и Париж.

О том, что Вашингтон всерьез намерен добиться результата, говорит тот факт, что оба раунда переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в США длились несколько дней. Для сравнения - переговоры в брюссельском формате или в Москве занимают только несколько часов. Какие бы цели не преследовали американцы (а цели эти, однозначно, вытекают из собственных интересов Штатов, а не симпатий к Баку или Еревану), если им удастся хоть немного избавить армянскую сторону от иллюзий, это уже будет хорошо. Остальное мы сделаем сами. Что-то подсказывает, что Джейхун Байрамов чувствует себя в этом формате намного лучше, чем Арарат Мирзоян. И не только потому, что Байрамов находится на своем месте, а Мирзоян - нет.

Армянские провокации, устроенные уже не на границе, а именно в зоне временной дислокации РМК, являются показательными выступлениями сепаратистов и Еревана, предназначенными для американского зрителя. Такие спектакли устраиваются тогда, когда дела постановщиков идут не так, как хотелось бы. Они должны отвлечь на себя внимание, скорректировать мнения и позиции. "Миацум" сдан в архив, и главная задача теперь - доказать всему миру, что армянам опасно жить в составе Азербайджана. Для доказательности идеологи спокойно жертвуют соплеменниками. Больше крови, больше жертв - больше слез и громче истерика. "Азербайджанцы убили отца четверых детей!" - рыдают армянские блогеры и СМИ, расписывая операцию "Возмездие", осуществленную накануне азербайджанскими военными. Подготовлены четыре душещипательные истории (пятого ликвидированного террориста, напомним, армяне не признают). Вряд ли Энтони Блинкен уже знаком с ними в подробностях, но прикормленные конгрессмены обязательно расскажут, как злые азербайджанцы убили четверых армянских "трактористов", которые, правда, почему-то находились не в тракторе, а в окопе, и не с лопатой, а с оружием.

Кстати, в соцсетях появились фото с церемонии похорон ликвидированных во время операции "Возмездие" террористов. Умеющие считать, с удивлением обнаружили, что свежих могил там больше, чем должно быть занято телами четвертых "героев". Что бы это значило?..