Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана

28 июня с 22:35 до 23:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Йухары Шорджа Басаркечярского района и Араздейен Ведийского района подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Зяйлик и Истису Кяльбаджарского района, а также Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана

Кроме того, с 23:55 28 июня до 00:50 29 июня члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Шушинского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры.