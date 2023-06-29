Сегодня завершаются переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в США

Сегодня завершаются переговоры глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в США, передает в четверг Day.Az.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в заключительном пленарном заседании с министрами иностранных дел двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения стартовал в США 27 июня.

В первый день Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.

После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами 4-5 часов.

Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран.