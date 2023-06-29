Члены съемочной группы AzTV подверглись нападению во Франции

На сотрудников AzTV во время съемок во Франции было совершено нападение.

В связи с этим ЗАО "Азербайджанские телевидение и радиовещание" распространило заявление, сообщает в четверг Day.Az.

"Сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" решительно осуждает происходящее, считает произошедшее не только давлением на азербайджанских журналистов, но и подавлением свободы слова и выражения в целом, свободной журналистской деятельности. Мы требуем от правоохранительных органов Франции объективного расследования этого инцидента, выявления и наказания лиц, совершивших вооруженное нападение на журналистов, принятия необходимых мер для возмещения ущерба", - отмечается в заявлении.

Напомним, что ранее во Франции начались протесты после убийства 17-летнего темнокожего подростка, не подчинившегося приказу дорожной полиции, в пригороде Парижа Нантере в провинции Иль-де-Франс.