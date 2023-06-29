Как Франция превращала рабочих и диссидентов в колонизаторов

Издание The New Arab опубликовало статью к 175-летию Июньского восстания 1848 года в Париже.

Как сообщает в четверг Day.Az, в материале отмечается, что вечером 22 июня 1848 года, всего через четыре месяца после того, как последний французский король был свергнут в результате Февральской революции, на улицах Парижа снова появились баррикады. Причиной протеста стало нарушение новым республиканским правительством данного городским рабочим обещания относительно гарантии их "права на труд".

"Четыре дня спустя восстание было жестоко подавлено, тысячи повстанцев были убиты на баррикадах, по рабочим кварталам палили из пушек и пускались зажигательные ракеты, а заключенные были расстреляны. Применение крайнего насилия имело свои корни в колониальной природе французского государства - будь то монархия или республика. Как в период монархии, так и республиканской формы правления правительство обращалось к французской колониальной африканской армии, чтобы подавить беспорядки внутри страны", - говорится в статье.

Автор отмечает, что для спасения своего престола король в феврале 1848 года обратился к бывшему генерал-губернатору Алжира Томасу-Роберу Бюжо. В Алжире Бюжо возглавлял террористический режим, который историк Дженнифер Э. Сешнс описала как "институционализацию" изнасилований, увечий и казней.

Когда же вспыхнуло июньское восстание, правительство вызвало нового генерал-губернатора Алжира - Эжена Кавеньяка. 24 июня правительство распустило себя и передало власть Кавеньяку. Кавеньяк, который находился в Алжире с 1832 года, был опытным практиком зверств, совершенных африканской армией.

"Среди других высокопоставленных деятелей африканской армии, привлеченных для борьбы с июньскими повстанцами, были полковник Шаррас, генерал Ламорисьер (еще один бывший генерал-губернатор Алжира), генерал Бедо, генерал Дювивье и генерал Негрие. В военном исследовании Джонатана М. Хауса отмечается, что в июньские дни первые три полковника, получившие звание генералов, служили в африканской армии. Истеблишмент оправдал нападение на июньских повстанцев, проигнорировав недовольство рабочих и изобразив их врагами республики и, следовательно, цивилизованного общества. Повстанцы изображались нецивилизованными уроженцами города. Газета Le Constitutionnel сравнила их с коренными американцами и алжирцами. В манере, напоминающей освещение военных действий в империалистических странах, подцензурная французская пресса не осуждала армию за обстрел густонаселенного города, а наоборот, тиражировала зловещие слухи об обезглавливаниях, увечьях и отравлениях, якобы совершенных повстанцами, дабы выставить их варварами в глазах широкой общественности. Этот колониальный регистр, конечно, служил для оправдания "цивилизаторской миссии" в стране", - пишет автор.

В материале подчеркивается, что единственными выдающимися личностями, искренне защищавшими июньских повстанцев, были революционные коммунисты Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

"В газете "Neue Rheinische Zeitung", которую Маркс редактировал в Кельне, Энгельс неоднократно упоминал о колониальном происхождении генералов. Вспоминая роль Дювивье, как командира при осаде Константина в 1836 году, Энгельс видел параллели с использованием им тяжелой артиллерии против парижан на острове Сен-Луи, где он действовал с "алжирским варварством" (под которым он имел в виду варварство французов в Алжире). Победа июньских повстанцев над генералами африканской армии также нанесла бы удар по французскому колониализму. Но повстанцы потерпели поражение, что нанесло соответствующий разрушительный удар по Алжиру. Предпочтительной альтернативой истеблишмента праву на работу, которого требовал смелый рабочий класс во французской столице, было переселение их в Алжир и превращение в колонистов. В 1850 году французское государство начало депортацию осужденных июньских повстанцев в Алжир", - говорится в статье.

Автор отмечает, что превратив часть рабочих и диссидентов в колонизаторов, французское государство укрепило свою власть внутри страны и за рубежом.

"Долгосрочные результаты этого включали поощрение ультраправых сил во французской политике, создание особенно исламофобской формы французского республиканизма и обеспечение более чем столетнего колониального подчинения в Алжире. Вот какими были горькие плоды июньских дней", - говорится в материале.