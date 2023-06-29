Посол Анн Буайон выразила сожаление в связи с нападением на сотрудников AzTV во Франции

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон разместила публикацию на своей странице в Twitter в связи с нападением на сотрудников азербайджанского государственного телеканала AzTV во Франции, передает в четверг Day.Az.

"Выражаю сожаление в связи с нападением на команду телеканала AzTV во Франции. Надеюсь, что виновные в этих действиях будут арестованы", - говорится в публикации.

Отметим, что сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.

Напомним, что ранее во Франции начались протесты после убийства 17-летнего темнокожего подростка, не подчинившегося приказу дорожной полиции, в пригороде Парижа Нантере в провинции Иль-де-Франс.