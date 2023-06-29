Посол Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу AZTV в Париже

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу "Азербайджанского телевидения" (AZTV) в Париже.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации посла в Twitter-аккаунте.

"С нашей стороны будут приняты соответствующие меры по выявлению и наказанию тех, кто совершил эти действия против журналистской деятельности", - говорится в публикации.