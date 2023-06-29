https://news.day.az/politics/1577276.html Посол Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу AZTV в Париже
Посол Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу AZTV в Париже
Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева осудила нападение на съемочную группу "Азербайджанского телевидения" (AZTV) в Париже.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации посла в Twitter-аккаунте.
"С нашей стороны будут приняты соответствующие меры по выявлению и наказанию тех, кто совершил эти действия против журналистской деятельности", - говорится в публикации.
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