"Манвел" Макрон лжет: президентом Франции движет "комплекс Герострата"

Автор: Акпер Гасанов

Наверное, многие читатели данного текста удивятся, но я даже рад тому, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал это скандальное заявление. Потому, что перед нами был классический пример отчаянной глупости окончательно провалившегося на всех фронтах мелкого политического лузера с огромными амбициями. И остается только сочувствовать Франции, что у ее руля по-прежнему находится такой вот закомплексованный персонаж, страдающий "комплексом Герострата".

Напомню, что Герострат был сапожником, одержимым идеей вечной славы и считавшим, что только преступление может помочь ему достичь ее и увековечить себя в истории. С этой целью в 356 году до нашей эры Герострат поджег Храм Артемиды Эфесской. Макрон, также одержимый жаждой славы, готов "поджигать" что угодно и где угодно, лишь бы добиться хоть какой-то славы.

Итак, мсье Эммануэль встретился в Марселе с армянской общиной города. О встрече сообщил офис АРФ "Дашнакцутюн". Уже забавно. Ибо именно дашнаки в 70-ые и 80-ые годы погрузили Францию в пучину террора. Достаточно вспомнить взрыв в аэропорту Орли - террористический акт, совершённый Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА) 15 июля 1983 года, когда начинённый взрывчаткой большой чемодан взорвался перед стойкой "Турецких авиалиний" в аэропорту Орли в Париже.

В результате того теракта 8 человек погибли и 55 человек были ранены. Известно, что данный теракт вынудил действовать правительство социалистов, которое ранее закрывало глаза на деятельность армянских террористов и выражало симпатию к тому делу, за которое те боролись. В международной прессе появились сообщения о секретном соглашении между правительством Франции и армянскими террористами, заключённом в январе 1982 года, согласно которому французские власти должны были признать, что Турция якобы виновна в мифическом "геноциде армян", а также дать армянским террористам возможность беспрепятственно пользоваться французскими аэропортами в обмен на обязательство не совершать терактов на территории Франции.

Практика показала, что мировое армянство, вопреки договоренностями с властями Франции, использовало территорию этой страны для совершения терактов. И только после теракта в аэропорту Орли официальный Париж вынужден был имитировать жесткость в отношении армянских террористических организаций. Именно имитировать. Ибо в реальности мы все видели, сколь сильно зависимы французские политики разного пошиба от финансовых возможностей и голосов армянской диаспоры Франции.

Макрон тут не является исключением. Он заискивает перед армянами Франции. Ибо, по имеющейся у нас информации, сторонники мсье Эммануэля уже запускают в информационное пространство месседжи о важности изменений в Конституцию Франции, дабы дать Макрону возможность переизбраться на третий президентский срок. И те заявления, которые он сделал в ходе общения с армянской общиной Марселя, свидетельствуют ровно о том же. Он рассчитывает на их финансовые и электоральные возможности.

"Я оказывал и буду оказывать на Ильхама Алиева большее давление, чем сам Никол Пашинян... Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Карабаха. Не сомневайтесь в моей решимости в отношении Карабаха и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой дня", - заявил Макрон.

Я ознакомился с комментариями армянских читателей под этой новостью. Они выражали невероятную благодарность Макрону, называя его "Манвелом". Да, по сути, перед нами и есть "Манвел" во главе французского государства. Такой же, как, к примеру, Манвел Григорян, который вначале именовался Героем Армении, а потом оказался персонажем, кравшим тушенку у армянских солдат.

Такой же жалкий и лживый, кстати. Потому, что мы прекрасно знаем, что Макрон многократно проигрывал в схватках с Президентом Азербайджана. Все его попытки остановить победный марш азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны потерпели фиаско. Хотя Макрон переходил к откровенной лжи и шантажу. Он даже не извинился за эту ложь и шантаж, когда они были доказаны.

Идем далее. Макрон и его партия инициировали и приняли ряд откровенно антиазербайджанских резолюций в Сенате Франции. Но и это не привело ни к чему полезному для Армении, региона Южного Кавказа. Лишь послу Франции в Баку пришлось лепетать, что эта позиция не является той, что придерживается официальный Париж. Теперь, если окажется, что Макрон действительно ляпнул такое в Марселе, посла Франции в Баку могут банально выдворить из Азербайджана и это будет правильно.

Ибо, перед нами будет пример того, что во главе Франции стоит "Манвел" Макрон со всеми вытекающими из этого последствиями. Я же добавлю, что примитивность лжи этого французского "Манвела"-Эммануэля видна и на примере того, что произошло после 44-дневной войны. Вспомним четырехстороннюю встречу в Праге, по итогам которой было подписано заявление, согласно которому Армения признала территориальную целостность Азербайджана в границах 1991 года.

На той встрече присутствовал и Макрон. Но его присутствие никак не повлияло на итог этой встречи и Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана. Позже он делал это не раз. И что мы видим ныне? Как Макрон банально "сливает" Пашиняна, пытаясь обвинить его в "предательстве". Безусловно, слова "Манвела"-Макрона будут подхвачены армянской оппозицией и, в первую очередь, дашнаками!

О том, что должен сейчас чувствовать Пашинян, услышав слова президента Франции, можно только догадываться. Но совершенно очевидно, что Макрон доказал свою готовность предавать всех и вся. И свою готовность вмешиваться во внутренние дела Армении, по сути поджигая процесс смены власти в этой стране. Наконец, Макрон доказал и готовность препятствовать миру в регионе.

Он нацелен на войну, которая даст ему возможность выступать с какими-то инициативами. Сейчас ведь он такой возможности лишен. Да, он что-то лепечет время от времени, но его слова никого не волнуют, они не оказывают никакого влияния на ход переговоров между Баку и Ереваном. Чтобы все поменялось, нужна война. И Макрон делает ставку на нее.

Чем доказывает правоту Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который словами и делами доказал ненужность существования Минской группы ОБСЕ, где членствовала Франция. А еще глава нашего государства в свое время напомнил, что Франция до нынешнего правительства всегда пыталась сохранять баланс, но теперь этим и не пахнет.

"Хочу даже напомнить один эпизод - возможно, многие упустили его из виду, - 24 апреля 2015 года президент Франсуа Олланд посетил Армению. А затем президент Олланд прибыл вечером из Армении в Баку. О чем это говорит? Это показывает действие политика. Это показывает, что Франция является сопредседателем, она с уважением относится к этому посту и к нам, и он прибыл, чтобы сохранить баланс. Я очень высоко ценю это, очень высоко. Но потом этот баланс нарушился", - указал глава нашего государства.

И теперь мы видим, что "Манвел"-Макрон подтверждает слова главы нашего государства. Он доказал, что Франция является страной, которая не имеет никакого права выступать в роли посредника в азербайджано-армянских переговорах по причине своей открытой предвзятости. А еще, по сути, Макрон подставил под удар многие французские компании, работающие в нашей стране. Им теперь очень долго придется оправдываться за слова своего президента, поддерживающего государство, которое более четверти века держало под оккупацией 20% наших земель.

Но Макрон ведь напоминает лошадь, на глаза которой надели шоры. Он скачет вперед, сметая все на своем пути. Скачет, подстегиваемый амбициями. Они и толкают его играть роль "посредника" в любом конфликте, включая российско-украинский, в итоге выдавая в нем того, кто пытается одновременно усидеть на двух стульях.

А еще, все увидели, сколь безграничен цинизм этого политика-временщика. Францию охватили протесты и погромы из-за убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения. Страна никак не может выбраться из пучины внутриполитического хаоса, безостановочных митингов, акций протеста в разных городах, кровопролития, жестокости полицейских и митингующих.

На этом фоне мы видим, как Макрон пытается переключить внимание с огромных внутренних проблем на внешнеполитическую повестку. Тем самым он жаждет остановить падение своего рейтинга, который и без того уже крайне низок. Но в итоге Макрон предстает в облике не французского президента, а армянского "Манвела", который жаждет оправдаться за постоянный фиаско в противостоянии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и который слишком очевидно страдает "комплексом Герострата".