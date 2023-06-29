Азербайджан обеспечивает свободный проезд армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин"

29 июня 8 автомобилей в сопровождении представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно перевезли армянских жителей Карабахского региона Азербайджана через погранично-пропускной пункт "Лачин" в направлении из Ханкенди в Горус.

Как сообщает в четверг Day.Az, после проверки документов армянских жителей был обеспечен их беспрепятственный проезд.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы "возникновении гуманитарного кризиса" в регионе, "оказывающего влияние" на армянских жителей Карабаха, в частности после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее происходящие в регионе события демонстрируют, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.