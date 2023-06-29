МИД Азербайджана ответил Макрону

Защищающие Армению в одностороннем порядке и не отражающие действительность очередные высказывания президента Франции Эмануэля Макрона против Азербайджана на встрече с армянской общиной в Марселе неприемлемы.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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