"Демократичная" Франция превращается в диктатуру

Автор: Асиф Мехман

Как сообщалось ранее, во Франции начались беспорядки после того, как полицейский застрелил темнокожего юношу в пригороде Парижа Нантере. Хотя полицейский был арестован, произошедшее привело к массовым беспорядкам. В Нантере были возведены баррикады, подожжены автомобили, произошли столкновения с полицией. Беспорядки перекинулись и на другие пригороды Парижа, в нескольких городах произошли беспорядки.

Сегодня число арестованных на акциях протеста во Франции достигло 150 человек. В связи с этим президент Франции созвал в 8 часов утра заседание межведомственной кризисной группы.

Как сказал Trend в четверг политолог Турал Исмаилов, после прихода к власти Эмманюэля Макрона расизм во Франции достиг пика.

"Франция многие годы игнорировала права человека, на протяжении истории мы видели последствия ее жестокой, неприемлемой, бесчеловечной политики. И сегодня Франция продолжает придерживаться этого фашистского менталитета. Францию не привлекли к международному правосудию за резню алжирских мусульман, рука Франции в ряде преступлений по всему африканскому континенту - в Руанде и других странах, является доказанным фактом. В то время как Германия несет ответственность перед миром за свою бывшую фашистскую политику, Франция на протяжении истории не была привлечена к ответственности ни за одно из своих преступлений", - сказал он.

По словам Исмаилова, опросы мнений так же показывают, что сегодня во Франции расизм, этническая нетерпимость достигли самого высокого уровня. Согласно результатам опросов, одной из главных причин таких настроений в обществе являются радикальные фашистские политические силы Франции. Сегодня во Франции элементы фашизма ощущаются повсюду, от главной оппозиционной партии во главе с Марин Ле Пен до власти Эммануэля Макрона. После прихода к власти Макрона эта ситуация во Франции достигла своего пика.

"Убийство 17-летнего алжирского подростка в контексте этнической ненависти и нетерпимости является большим политическим позором. Но, к сожалению, такие институты, как Европейский парламент, ПАСЕ, которые превратились в "политическую губернию" Франции и армянского лобби, не демонстрируют должной реакции на эти бесчеловечные шаги Франции. Поэтому считаю, что все НПО и гражданские активисты в мире, а также представители СМИ должны быть активны в этом вопросе, более активно проводить кампании на международном уровне против этих преступлений Франции", - отметил политолог.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров, комментируя случаи насилия во Франции, отметил, что события во Франции еще раз свидетельствуют об истинной сути этой страны.

"Лишив жизни 17-летнего подростка на почве расовой ненависти, представитель силовой структуры Франции, позиционирующей себя в мире "глашатаем демократии", еще раз продемонстрировал истинный облик этого государства. Конечно, этот случай, который был резко осужден и народом Франции, вызвал массовые беспорядки. То, что сейчас происходит во Франции, на самом деле является результатом полного кризиса политики Макрона. Потому что теперь и народ Франции осознает деспотизм Макрона. Позиционировавшая себя "средоточием демократии" Франция превращается в диктатуру. Жестокое и хладнокровное убийство полицией подростка алжирского происхождения показывает то, как обращается это государство со своим народом. Как видно, Макроном уже забыты такие понятия, как демократия, толерантность. Массовое неповиновение, продемонстрированное народом Франции, указывает на его недовольство тем, что будущее страны доверено этому политику", - сказал Искендеров.

Он отметил, что в нескольких городах Франции проходят массовые протесты. Франция, потерпевшая многочисленные неудачи во внешней политике, также столкнулась с серьезными проблемами внутри страны.

"В этой ситуации имидж президента Франции Эммануэля Макрона и его команды рушится еще быстрее. Если бы Франция в свое время правильно проводила свою собственную внутреннюю политику вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Азербайджана, сегодня не было бы этих массовых беспорядков против Макрона. Сегодня ситуация во Франции видится такой, будто правительство не является сторонником каких-либо уступок обществу. Скорее, оно занято разрушением демократических основ. При этом, к сожалению, на все это никак не реагируют западные СМИ, международные организации, словно в таких странах, как Франция, нарушение прав человека является нормальным. Но как только что-то происходит в других странах на локальном уровне, это сразу превращают в "событие" и выносят на международную повестку дня. Было бы хорошо, если бы западные институты, такие как ПАСЕ, ЕП, видели бы и то, что происходит непосредственно у них перед носом", - сказал Искендеров.