Омбудсмен Азербайджана призвала Францию ​​принять меры в связи с нападением на сотрудников AzTV

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева призвала правительство Франции принять срочные меры в связи с нападением на сотрудников AzTV в этой стране.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в публикации омбудсмена в Twitter.

"Мы решительно осуждаем нападение на азербайджанских журналистов во Франции и призываем государственные органы Франции принять срочные меры по привлечению преступников к уголовной ответственности", - говорится в публикации.

Отметим, что сотрудники ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" подверглись нападению во время съемок во Франции. В результате репортер и оператор получили легкие телесные повреждения, а съемочная камера была отобрана и повреждена. Когда сотрудники AzTV потребовали вернуть камеру, им стали угрожать оружием.