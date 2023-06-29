Община Западного Азербайджана осудила заявление Пашиняна

Мы резко осуждаем сегодняшнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняющего Азербайджан в намерении "принудить к эмиграции" армянских жителей Карабахского региона страны.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Заявление Пашиняна необоснованно, противоречит нормам международного права и трехстороннему заявлению от 2020 года, в котором Армения взяла на себя обязательство вывести свои войска с территории Азербайджана, а также служит цели продолжения незаконного военного присутствия в Азербайджане в качестве поддержки территориальных претензий. Именно армянская сторона насильно изгнала всех азербайджанцев из Армении и препятствует их возвращению. Правительство Армении, в том числе премьер-министр Пашинян, игнорирует призывы Общины Западного Азербайджана к мирному диалогу для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев. Армения демонстрирует пренебрежение правами человека, не отвечая на эти призывы и своими действиями, посягающими на суверенитет Азербайджана, пытается саботировать усилия правительства Азербайджана по реинтеграции граждан армянской национальности, подчеркивает Община.

"Призываем премьер-министра Пашиняна прекратить эти наносящие вред действия и обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в Армению. Важно, чтобы Армения дала согласие на привлечение международных миссий для содействия этому процессу, обеспечения прав и безопасности возвращающихся азербайджанцев. Община Западного Азербайджана придерживается принципов диалога, мирного сосуществования и уважения прав человека. Мы призываем премьер-министра Пашиняна проявить такую же лояльность и работать над построением справедливого и инклюзивного общества, которое предполагает возвращение азербайджанцев в свои дома в Армении", - говорится в заявлении.