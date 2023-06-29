Баку ответил на наглую ложь Пашиняна

Категорически отвергаем высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который на заседании правительства 29 июня в очередной раз заявил о том, что Азербайджан якобы "обостряет ситуацию в регионе", проводит политику "этнической чистки" против армянских жителей, "держит регион в блокаде".

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает в четверг Day.Az.

Было отмечено, что ранение 27 июня азербайджанского военнослужащего в результате провокации армянских вооруженных сил, которые, вопреки взятым Арменией на себя обязательствам, еще не полностью выведены с территории Азербайджана, является преднамеренным обострением ситуации в регионе, а также попыткой помешать переговорам между министрами иностранных дел в США. Абсурдно выдавать предпринятые азербайджанской стороной против армянских вооруженных формирований ответные меры за "этническую чистку". Вместе с тем известно, что Армения не может смириться с переходом армянских жителей через пограничный пункт пропуска "Лачин" в регулируемом и прозрачном порядке в обоих направлениях. В связи с этим фальшивая пропаганда о том, что в регионе якобы "напряженная гуманитарная ситуация", также не имеет под собой никаких оснований.

"Армянская сторона должна воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, признать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, немедленно вывести с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, представляющие угрозу миру и безопасности в регионе", - подчеркивается в сообщении МИД.