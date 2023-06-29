Мировое сообщество должно принять меры в отношении химического террора Армении

Мировое сообщество должно принять меры, чтобы предотвратить строительство металлургического завода в селе Араздаян, расположенном на границе между Арменией и Нахчываном Азербайджана.

Об этом сказал Trend Стивен Ангува Шиколи, представитель Network of TB Champions (Кения), передает Day.Az.

"Я решительно выступаю против строительства этого завода, потому что те химические вещества, которые будут выделяться в процессе производства на этом объекте, будут загрязнять окружающую среду не только вокруг него, но и в более широком регионе. Воздух, которым мы дышим, наш климат - все это взаимосвязано. Таким образом, это катастрофическое строительство в конечном итоге загрязнит воздух даже в Африке", - сказал он.

По словам эксперта, это окажет огромное влияние на дикую природу, например, в Кении.

"Мы уже видели, как такие фабрики по всему миру убивают природу. Все эти деньги, потраченные на строительство этого металлургического завода, можно было бы использовать для строительства новых больниц или школ. Итак, я призываю мировое гражданское общество выступить против строительства этого завода", - заключил он.

Стоит отметить, что армяно-американский сталелитейный завод занимает обширную площадь в 16 500 квадратных метров и, как ожидается, будет иметь годовую производственную мощность в 180 000 тонн.