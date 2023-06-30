Автор: Эльвин Сахаватоглу

Во Франции возрастает шумиха вокруг убийства 17-летней Наэль, совершенного полицией. Говорится, что она была убита "из-за неподчинения полиции".

Хоть убийцы и был задержан, в стране начались протестные акции. Тысячи демонстрантов вышли на улицы города Нантер, где произошел инцидент, чтобы выразить протест против жестокости полиции. Другими словами, в настоящее время во Франции наблюдаются хаос и массовые акты неповиновения к власти президента Эммануэля Макрона. Разгневанная толпа поджигает автомобили, разрушает городскую инфраструктуру, делает бесполезными предприятия и улицы. Сообщается также о столкновениях.

Полиция попыталась разогнать митинг, используя слезоточивый газ и резиновые пулибыли задержаны около 150 человек.

Шокирующее убийство и последующие события вызывают еще большее недовольство в обществе Франции.

В целом период правления Макрона не принес никаких социальных, психологических и духовных преимуществ для французского общества. Правление Макрона запомнилось в стране длительными протестами, случаями расово-этнической дискриминации и "реформами", которые еще больше ухудшили благополучие народа.

Несколько фактов выставляют ситуацию во Франции во всей ее голом виде.

После принятия правительством решения о повышении цен на топливо в 2018 году началось "движение желтых жилетов" во Франции, которое вызвало большой отклик по всему миру. Полиция жестко вмешалась в акции, задержав сотни протестующих.

Под давлением правительства было решено отложить введение нового налога на топливо с 1 января 2019 года на полгода.

Интересно, что политика расово-этнической дискриминации французского правительства в отношении корсиканцев также привлекает внимание.

Известно, что несколько времени назад Корсиканский суд запретил использование корсиканского языка в государственных учреждениях на острове Франции. После этого было объявлено, что этот язык не будет использоваться в Корсиканском собрании. В качестве причины указывается несоответствие использования корсиканского языка статье 2 Конституции Франции. Это решение правительства Франции только усилило напряженность отношений сил, поддерживающих независимость в Корсике.

Несколько дней назад жестокое обращение полиции с молодыми людьми также свидетельствует о том, что ситуация во Франции не меняется в лучшую сторону.

Интересно отметить, что погибшая не была француженкой, а алжиркой. Это подчеркивает, что преступление было совершено в рамках расовой дискриминации. В прошлом между алжирцами и радикальными французами происходили серьезные столкновения. Французская полиция всегда применяла силу против алжирцев. Конечно, у этой ненависти есть и исторические корни. Весь мир был свидетелем геноцида, совершенного Францией в отношении алжирцев.

В целом после прихода президента Эммануэля Макрона отношение к мигрантам, особенно алжирцам, во Франции стало более жестким. В настоящее время мигранты во Франции сталкиваются с притеснениями и по цвету кожи, и по вере, и по образу жизни.

Обычно Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Европейский парламент реагируют на происшествия, происходящие на расстоянии тысячи километров от места их нахождения, даже принимая резолюции. Например, оба органа приняли резолюции относительно событий, происходящих в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Интересно, что институты Европы, которые обычно говорят о демократии и правах человека в Западе, молчат о фактах насилия, происходящих во Франции во время правления Макрона, и продолжают молчать.

Как так получается, что европейские депутаты видят то, что происходит на Южном Кавказе, но "не замечают" происшествий, происходящих прямо у них под носом во Франции? Они видят, и если видят, то должны реагировать, осуждать жесткую политику правительства Макрона в отношении французского народа и этнических меньшинств.

Если они молчат, значит, европейские институты, подобно армянскому лобби, также участвуют в незаконных инсинуациях, коррупционных фактах и отмывании грязных денег правительства Франции.