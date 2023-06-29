Турция использует все возможности, чтобы пролить свет на чудовищное нападение на сотрудников AzTV

Турция использует все свои возможности, чтобы пролить свет на чудовищное нападение на сотрудников AzTV во Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал руководитель Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы ожидаем, что официальные лица Франции и правоохранительные органы немедленно выявят и привлекут к ответственности виновных в нападении. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение на свободу печати и информации, свидетельствующее о том, что Европа день ото дня теряет позиции в контексте защиты прав и свобод человека", - отметил он.

Фахреттин Алтун пожелал выздоровления азербайджанским журналистам, пострадавшим в результате этого нападения.