Блинкен проведет отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Блинкен сегодня проведет отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы считаем, что переговоры были конструктивными. Секретарь снова проведет отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, а затем переговоры продолжатся в трехстороннем формате", - сказал он.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения стартовал в США 27 июня.

В первый день Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями. После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами в течение 4-5 часов.

Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран.

Сегодня Блинкен примет участие в заключительном пленарном заседании с министрами иностранных дел двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.