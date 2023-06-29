Строительство металлургического завода в Араздейене - очередное экопреступление Армении против Азербайджана

В Араздейене планируется строительство армяно-американского металлургического завода стоимостью 70 миллионов долларов. Площадь завода составляет 16 500 квадратных метров и будет иметь годовую производственную мощность 180 000 тонн. Неслучайно Армения строит завод, который окажет губительное воздействие на окружающую среду на границе с Нахчываном и Турцией. Это намеренный шаг официального Еревана.

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу.

По его словам, работа завода приведет к разрушению окружающей среды и экосистемы на обширной территории, а воздух будет загрязнен токсичными отходами.

"Согласно международной конвенции, если какой-либо проект оказывает негативное влияние на экологию соседних стран, то его осуществление должно быть остановлено или должно быть получено согласие соседнего государства. В очередной раз Армения грубо нарушает нормы и принципы международного права, особенно положения Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо) Европейской экономической комиссии ООН. Это не первый случай несоблюдения Арменией норм международного экологического права. Некоторое время назад Азербайджан подал иск к Армении в рамках Конвенции Эспоо в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской АЭС, и было принято решение о несоблюдении Арменией положений конвенции", - напомнил он.

Депутат подчеркнул, что незаконная деятельность Армении стала источником опасности не только для Азербайджана, но и для экологической среды всего региона:

"С одной стороны Армения говорит о мире, а на деле делает противоположные шаги. Деятельность Армении направлена против Целей устойчивого развития ООН. В частности, Ереван нарушает требования обеспечения каждого человека чистой воды и санитарии, борьбы с последствиями изменения климата, защиты почвенной экосистемы и другие требования. Таким образом, нанося серьезный ущерб окружающей среде, Армения грубо нарушает права человека населения региона", - пояснил наш собеседник.

Парламентарий считает, что Азербайджан должен обратиться с вопросом к международным организациям, в том числе США, которые финансируют строительство завода:

"США должны предупредить компанию, которая хочет построить крупный металлургический завод в Араздейене, и остановить ее от совершения преступления. По данному вопросу необходимо связаться с посольствами США в Азербайджане и Армении. Строительство металлургического завода является очередным экологическим преступлением Армении против Азербайджана", - заключил Хикмет Бабаоглу