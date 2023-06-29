Состоялась встреча Джейхуна Байрамова и госсекретаря Энтони Блинкена

В США состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря Энтони Блинкена, передает Day.Az.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения стартовал в США 27 июня.

В первый день Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями. После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами в течение 4-5 часов.

Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран.

Сегодня Блинкен примет участие в заключительном пленарном заседании с министрами иностранных дел двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.