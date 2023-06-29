Достигнут прогресс в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в США.

Как сообщает Day.Az , об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заключительного пленарного заседания с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения состоялся в США с 27 по 29 июня.

В первый день Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. После встреч он принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате.

Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран.