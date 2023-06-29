США с нетерпением ожидают продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией в предстоящие недели.

Как передает Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам заключительного пленарного заседания с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"У нас была серия встреч не только здесь, но и с участием наших коллег в Европейском Союзе. Следующая встреча ожидается через несколько недель с участием ЕС и мы с нетерпением ожидаем продолжения этого процесса в предстоящие недели, чтобы воспользоваться динамикой, которую мы помогли достичь посредством этих встреч.

Есть также четкое понимание того, что чем ближе мы становимся, тем ближе вы подходите к достижению соглашения. В некоторых случаях становится сложнее, потому что по определению самые сложные вопросы оставляются напоследок. Но я очень ценю дух откровенности. Спасибо за усердную работу, проделанную за эти три дня. Спасибо за достигнутый прогресс и за решимость продолжать эту работу в предстоящие недели и месяцы", - сказал госсекретарь.

Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения состоялся в США с 27 по 29 июня.