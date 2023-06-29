В США началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря Блинкена
Госсекретарь США Энтони Блинкен принимает участие в заключительном пленарном заседании с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
Как передает Day.Az, встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.
Отметим, что очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного соглашения стартовал в США 27 июня.
В первый день Энтони Блинкен провел двусторонние встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа П. Шульца за закрытыми дверями.
После встреч Блинкен принял участие в первом пленарном заседании с главами МИД двух стран. Далее министры продолжили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались с перерывами в течение 4-5 часов.
Во второй день состоялась встреча в трехстороннем формате с участием советника Президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран.
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