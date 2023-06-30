Главы МИД Азербайджана и Армении достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией и свою приверженность продолжению переговоров", - говорится в заявлении.