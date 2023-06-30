Металлургический завод в Армении ухудшит состояние окружающей среды в регионе

Источник: Агентство международной информации Trend

Международное сообщество может привлечь внимание к строительству металлургического завода в селе Араздейен, расположенном на границе между Арменией и Нахчыванской АР Азербайджана, и повысить осведомленность о его потенциальном воздействии на окружающую среду.

Об этом сказала Trend в пятницу активистка-эколог Марьям Данеш из Университета Вашингтона и Ли (США), передает Day.Az.

"Международное сообщество придает большое значение экологической устойчивости, и проекты, которые способствуют ухудшению состояния окружающей среды, могут быть восприняты неблагоприятно. Для стран крайне важно сбалансировать экономическое развитие с экологическими соображениями и искать устойчивые решения", - сказала она.

Что касается нарушения прав азербайджанцев, проживающих в этом регионе, Марьям Данеш отметила, что для определения воздействия на местных жителей потребуется тщательная оценка.

"Загрязнение окружающей среды действительно может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье и благополучие людей, и важно защищать права человека в таких ситуациях. Для предотвращения нарушений международных конвенций о загрязнении окружающей среды странам важно соблюдать существующие нормативные акты, проводить всестороннюю оценку воздействия на окружающую среду и осуществлять соответствующие меры по смягчению последствий. Прозрачность, подотчетность и эффективные механизмы правоприменения являются ключевыми для обеспечения соблюдения этих конвенций", - добавила эксперт.

Стоит отметить, что данный сталелитейный завод занимает обширную площадь в 16 500 квадратных метров и, как ожидается, будет иметь годовую производственную мощность в 180 000 тонн.