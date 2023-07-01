Макрон не в состоянии предотвратить беспорядки во Франции

Убийства, нарушения прав человека, расизм, исламофобия - все эти события, противоречащие принципам гуманности и демократии, до сих пор происходят во Франции.

17-летний алжирский подросток был убит полицией во французском Нантере. Расовый инцидент не был воспринят французским обществом однозначно. Несмотря на арест виновников инцидента, во Франции продолжаются беспорядки; были возведены баррикады, подожжены автомобили, произошли столкновения с полицией.

Однако ни западные, ни европейские институты не комментируют все эти события.

Наоборот, вместо того, чтобы стыдиться таких грязных дел, они на мировом уровне обвиняют азербайджанцев в некоем "варварстве", в борьбе с терроризмом и военными провокациями Армении на своей же суверенной территории.

То, что происходит во Франции и ее внешней политике, парадоксально. Защищая Армению ради личных интересов, интересно, о чем думает правительство Макрона, которое пускает внутреннюю напряженность на самотек... или в худшем случае приведет ли все это к падению режима Макрона, который игнорирует права человека?

Комментируя для Azernews расовый инцидент во Франции, белорусский философ, публицист и политолог Алексей Дзермант заявил, что происходящее однозначно является тревожным звонком для власти и режима Макрона.

"Хотя мы видели, что в течение первого срока полномочий Макрона были протестные движения "желтых жилетов", но это не привело к падению режима. Наверное, и сегодня вряд ли что-то подобное произойдет. Но в любом случае это серьезный показатель напряженности во французском обществе. В принципе Макрон ничего не сможет с этим поделать. Ситуация будет продолжать обостряться", - считает философ.

Алексей Дзермант назвал президента Франции бездарным политиком.

"Говорит красивые слова, а на деле ничего не делает: не снимает напряжение, не ведет переговоры с мигрантами и представителями других религий и народов. Макрон - фейковый политик. Но для Франции это плохо кончится, проблемы в стране будут только накапливаться. И в дальнейшем это может привести к кризису и стрессовому состоянию", - полагает политолог.

Говоря о причинах происходящего, эксперт отметил, что западные и европейские институты проводят политику двойных стандартов.

"Что касается заграницы, особенно постсоветского пространства, Азии и Африки, то французское правительство жалуется на большие проблемы там, но ничего не видит у себя дома. Французы присвоили монополию, чтобы судить всех остальных, при этом считая, что они могут делать все что хотят. Нужно перестать верить в то, что они могут объективно что-то оценить. И тогда бы они сначала разобрались со своими проблемами. Но они этого не делают, они ищут проблемы в других странах, при этом преувеличивая их. Поэтому в данном случае это очень лицемерная и циничная политика с их стороны", - добавил Дзермант.

Говоря о глубоких отношениях между Францией и Арменией, эксперт отметил, что во Франции существует серьезное армянское лобби.

"Поэтому я считаю, что их политика в данном случае не объективна. Они поддерживают одну сторону, не пытаясь вникнуть в ситуацию. Вероятно, Франция использует Армению и армянское лобби в своих целях. И мы знаем, что их цели направлены на франчайзинг не только с Азербайджаном, но и с Турцией и исламскими странами. Может быть, даже манипулируемые лобби действуют в своих интересах. Но это никак не способствует умиротворению и урегулированию конфликта", - считает эксперт.

По мнению Дзерманта, смена власти во Франции не устранит внутренних проблем. Наоборот, напряжение во Франции достигнет еще более высокого уровня. Единственный способ предотвратить такой сценарий - прийти к общему согласию между народом и властью и устранить некоторые принципы, подрывающие демократию, а также такие проблемы, как права человека и расизм.