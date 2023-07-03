В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как "Треугольник" Армения-Иран-Индия несет угрозу Южному Кавказу

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

За всю историю независимости на Южном Кавказе существовало два течения: созидательное и деструктивное. Исторически сложившееся положение Азербайджана в самой стратегической точке региона обусловило для него множество преимуществ. Однако 30-летний период оккупации помешал стране реализовать ряд перспективных проектов.

Наконец, после ноября 2020 года Азербайджан выбрал решительный поворот на пути экономического развития. Страна стала привлекать интерес государств Европы и мира своими беспрецедентными преимуществами в сфере энергетики, туризма и многих других сферах. Возникающие перспективы обусловили необходимость скорейшего ввода в эксплуатацию протяженного и крупного транспортного маршрута, соединяющего Запад и Восток (Средний коридор).

Азербайджан как важнейший отрезок этого огромного транспортного маршрута

Невероятная победа Азербайджана в Отечественной войне выявила его друзей и врагов вокруг. По какой-то причине Иран, закрывший глаза на 30-летнюю оккупацию, открыто встал на сторону Армении в справедливой войне Азербайджана. Этот предвзятый подход также привел к тому, что Иран и Армения объединились во многих незначительных проектах с туманным будущим. В апреле 2023 года на встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Армении и Индии в Ереване обсуждались якобы перспективы нового экономического сотрудничества, или создание нового трехстороннего формата на Южном Кавказе и выработка новых карт.

Формирование этого трехстороннего формата имеет ряд ключевых стратегических последствий, способных нарушить геополитический баланс на Южном Кавказе.

На самом деле известна главная причина, сблизившая Иран и Армению: стремление Тегерана восстановить баланс сил на Южном Кавказе после Второй карабахской войны.

Потому что Иран, благодаря своим грязным намерениям, прекрасно понимал, что условий для его существования в регионе не осталось. Кроме того, братский союз Азербайджана с Турцией и Пакистаном угрожал политическому "будущему" как Тегерана, так и его города-побратима Еревана. В частности, как символ братства Азербайджана, Турции и Пакистана военные учения, начатые в 2021 году, обернулись кошмаром для обеих стран. Таким образом, попытка Ирана и Армении запустила новую коварную игру под названием сотрудничество с участием в том числе и Индии.

Зангезурский коридор, или Самая чувствительная жила Ирана

Будь то "Один пояс - один путь" или Международный транспортный коридор Север-Юг, активная и ведущая роль Азербайджана в обоих проектах не радует Иран. Во-первых, важным фактором в развитии проекта "Один пояс - один путь" становится вопрос Зангезурского коридора. И это вступает в противоречие с моментом, который больше всего не нравится Ирану, - боязнью разрыва отношений между Ираном и Арменией через единственную границу в Зангезуре. Хотя официальный представитель Азербайджана представил Тегерану альтернативные средства для этого, это не сработало. Иран, с другой стороны, выдвинул Армению на первый план, чтобы затмить важность Азербайджана, и даже сидел за одним столом с официальным Ереваном в переговорах по проекту международного транспортно-транзитного коридора "Персидский залив-Черное море".

Мечты Армении и Ирана об Индийском океане

Поскольку Иран является подсанкционным государством, ему всегда приходится выбирать себе подобных союзников. Не имея возможности сотрудничать с большинством стран, Тегеран выбирает страны, соответствующие его позициям и установкам в экономической сфере. Неслучайно Иран выбрал Армению как наиболее подходящего союзника в проекте "Персидский залив-Черное море". И реалии, которые произошли в регионе (окончание 30-летней оккупации территорий Азербайджана), и российско-украинская война, и введенные санкции заставили Иран начать сотрудничество с Арменией и Индией по новым проектам. Иран рассматривает обе страны как единственный выход из-под экономического давления Запада.

Например, порт Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана представляет собой транзитный и торговый мост между Ираном, Индией и Арменией. Этот объект стал жизненно важным, поскольку это единственный иранский порт с прямым выходом в Индийский океан. Параллельно с участием России и Китая в проекте порта Чабахар, включая инвестиции в части Шахид-Бехешти и Шахид-Калантари Чабахарской свободной экономической зоны (СЭЗ), которые выросли с начала войны в Украине, Армения также проявила больше внимания к этому иранскому портовому проекту в дальнейшем развитии транзита и торговли с Индией.

В то же время все эти планы были не так просты, как казалось. Наряду с созданием нового экономического союза Иран начал развивать в регионе политику подрыва по аналогии с братским государством - Арменией. Чтобы изолировать Армению от региона и перекрыть важный для мира Зангезурский коридор, Иран целенаправленно открыл дипломатический офис в провинции, которую Армения называет Сюник. Несомненно, это была заведомо подготовленная Тегераном политика против реализации Зангезурского коридора.

Однако Иран также упустил из виду основные нюансы. Первый - это объявленная им зона свободной торговли Араз или проект Север-Юг. Как бы Тегеран ни пытался во всех этих масштабных проектах отдать приоритет Армении, реальность говорит свое последнее слово.

Одним словом, несмотря на все злые намерения Ирана в отношении Азербайджана, сухопутный маршрут Иран-Азербайджан-Россия, являющийся частью проекта Север-Юг, в очередной раз опередил Армению по своему качеству и значимости.

Основными проблемами в этом отношении являются неадекватная транзитная инфраструктура Еревана и все еще недостроенная "магистраль Север-Юг". 400-километровая дорога из Еревана в Мегри на границе с Ираном проходит через горные районы и она очень узкая, что затрудняет и замедляет движение грузовиков, особенно зимой. Кроме того, отсутствие железнодорожного сообщения между Ираном и Арменией уменьшило объем и скорость перемещения товаров по этому участку коридора. Таким образом, в обозримом будущем маршрут, проходящий через Иран, Азербайджан и Россию (Астара-Баку-Дагестан), останется основным маршрутом Север-Юг. На данный момент грузовой автомобиль пересекает общую границу Ирана и Азербайджана в среднем каждые семь минут.

Однако, придерживаясь своего проармянского и завистливого характера, Иран, скорее всего, попытается перевести хотя бы часть этого трафика на сухопутный армяно-грузинский маршрут и ирано-российский морской путь на Каспии. Как говорится, леопард никогда не меняет свои пятна. Иран стремится не к стабильности и развитию в регионе и мире, а к развитию всех конфликтов как извне, так и путем прямого участия.