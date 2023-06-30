Посол Франции в Азербайджане вызвана в МИД

Посол Франции Анн Буайон вызвана в МИД Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, посла попросили дать разъяснения по поводу недавней встречи между президентом Эмманюэлем Макроном и представителями партии "Дашнакцутюн" и армянского лобби во Франции и появившихся в прессе заявлений о некоторых мнениях, высказанных президентом Франции на этой встрече.

До сведения посла было доведено, что французская сторона должна внести ясность в эти заявления, сделанные от имени Макрона. Так, представители "Дашнакцутюн" и армянского лобби в своих заявлениях в медиа со ссылкой на Эмманюэля Макрона сказали, в частности, что сразу после Кишиневской встречи президент Франции, позвонив им, заявил, что был более активен в "карабахском вопросе", чем Пашинян, и еще больше усилит эту активность.

В ответ посол сказала, что не располагает информацией по этому вопросу.

На встрече было отмечено, что азербайджанская сторона ждет от официального Парижа подтверждения или опровержения мнений, высказанных от имени Эмманюэля Макрона. В случае их подтверждения не исключено принятие официальным Баку соответствующих шагов на дипломатическом уровне.