Париж остается вне переговорного процесса после договоренностей в Вашингтоне

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Во Франции продолжаются протесты после убийства полицией 17-летнего алжирца Наэля. Более 667 человек были задержаны в ходе акций протеста, организованных после инцидента в пригороде Парижа Нантере.

Для разгона ночного митинга было мобилизовано 40 000 полицейских.

Словом, во Франции началось массовое неповиновение властям. Горят автомобили, мусорные баки, парковки, разрушается инфраструктура городов.

Что делает президент Эммануэль Макрон в момент такой масштабной напряженности в стране?

При разумной логике Макрон бы собрал членов правительства, искал бы способы утихомирить протесты мирным путем. Но происходят совершенно другие процессы. Президент Франции встретился не с протестующими, а с представителями армянской общины города Марселя.

В ходе встречи Макрон ответил на вопрос о Карабахе. Он заявил, что оказывал бОльшее давление на Президента Азербайджана Ильхама Алиева в отношении Карабаха, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян: "Я единственный человек, у которого есть четкая позиция по этому вопросу", горделиво заявил Макрон.

Судя по кадрам, на встрече в Марселе Макрон вел себя не как президент перед членами армянской общины, а как мальчик, отчитывающийся перед старшими.

Такое поведение Макрона доказывает, что он взял на себя обязательства перед армянской общиной, чтобы завоевать голоса армянского лобби на президентских выборах.

Одной из его обязанностей было усердно работать над принятием решений, связанных с Карабахом, в пользу армян.

Ведь в прошедший период Макрон пытался быть бОльшим армянином, чем сами армяне. О чем и сам этого не скрывал. Макрон уже успел заявить, что самым большим препятствием для решения "карабахского вопроса" "в пользу армян" является Пашинян Это признание доказывает, что в своих интересах Макрон попросил Пашиняна взять на себя обязательства, на которые не согласился бы даже официальный Ереван.

Видимо, по этой причине между Макроном и Пашиняном возникли серьезные разногласия по Карабаху.

Поскольку Макрон взял на себя обязательства перед армянским лобби, он хочет, чтобы решения по Карабаху принимались в пользу Еревана. Пашинян понимает нынешние реалии и вынужден считаться с азербайджано-турецким тандемом.

Вот почему все идет не так, как планировал Макрон.

Конечно, главная причина, по которой Макрон находится в столь безвыходном положении, - это решительная позиция Президента Азербайджана. Известно, что официальный Баку заявлял о серьезном давлении, связанное с Карабахом, как во время Отечественной войны, так и после нее. Одной из сторон, оказавших давление, была Франция.

Как Франция пыталась повлиять на Азербайджан?

1. Французские официальные лица и политики открыто высказывались в защиту позиции Армении и без колебаний оказывали Еревану как военную, так и политическую поддержку;

2. Французские СМИ по указке властей проводили клеветническую кампанию против Азербайджана, публиковали ложные заявления о Карабахе;

3. Макрон пытался создать "союз" против Азербайджана в Евросоюзе. Но в результате политики надежного партнерства Азербайджана с Евросоюзом и эта попытка не увенчалась успехом.

Лимит давления Макрона уже истек... Ход событий показывает, что в отношении Карабаха нет лидера, разделяющего ту же позицию, что и Макрон. Пр сути, Макрон остается один. Судя по всему, президент Франции неправильно проанализировал политическую волю азербайджанского лидера и его позицию относительно наших национальных интересов.

Сегодня успехи Азербайджана в карабахском вопросе показывают, что тактика давления Макрона не сработала, а официальный Баку уверенно движется к своим целям.

В то время, когда Макрон отчитывался перед армянской общиной, главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении объявили о договоренностях в рамках вашингтонской встречи. Можно предположить, что в основе столь глупых заявлений Макрона по Карабаху в данный момент лежит договоренности Баку-Ереван. Иными словами, Макрон понимает, что Париж исключен из переговорного процесса, давление на Азербайджан не дает никаких результатов, Пашинян не в состоянии противостоять нынешним реалиям, и две страны близки к миру. Статьи соглашения будут соответствовать интересам Азербайджана. Именно по этой причине Макрон косвенно признает свои неудачи перед армянской общиной и даже намекает на роль Пашиняна в провале его маневров в отношении Карабаха.