Жалкие оправдания Араика Арутюняна: "финтить ушами" больше не получается

Автор: Акпер Гасанов

Интересные новости приходят из Ханкенди. Там, вчера было созвано заключительное заседание партхозактива карабахских сепаратистов. Формально все это дело назвали собранием "национального собрания" карабахских сепаратистов, но с таким же успехом это сборище могло быть названо межпланетным слетом армянских мифотворцев.

Ясное дело, что главным клоуном в этом цирке был Араик Арутюнян. Он все еще надеется лавировать, но его проблема в том, что кроме надежд в арсенале главного карабахского сепаратиста давно уже ничего не осталось. А надеяться он вправе даже на то, что президент Франции Макрон переедет в Ханкенди для еще большей демонстрации своей любви к армянам, попутно назначив Араика рулить Францией.

Но надежды надеждами, а в реальности был задан Арутюняну заранее подготовленный вопрос, на который он дал заранее подготовленный ответ. А вопрос был о том, почему карабахским сепаратистам не следует принимать предложение Азербайджана и ехать в Баку на переговоры? То есть, по форме вопроса уже было понятно, что ляпнет Араик. И он не подвел- ляпнул так ляпнул!

"Потому что Баку обсуждает с нами одну тему - интеграцию, иную тему не обсуждает. С разных мест мне говорят: пойдем и убедим. Я пробовал, друзья, пытался два года. Если кто-то считает, что я был плохим переговорщиком, (то) я не вел переговоры на последнем этапе. Данные переговоры не дают результатов, поскольку в конце приходят и заявляют: вот это наша цель", сетует он.

Дальше больше. "Не только нам говорят, это говорят в ООН, это говорили вчера и сегодня - во время встречи Блинкен-Мирзоян-Байрамов. Азербайджан говорит нам, что первым пунктом является расформирование Армии обороны. Мы должны расформировать, а затем пойти на встречу. Позвольте мне представить последовательность: мы заявляем о расформировании армии, затем - системы государственного управления. Они едва создают механизм общинных выборов, после чего нам дадут газ, электричество и разрешат ехать по дороге туда-сюда. И понятно, как разрешат - в качестве граждан Азербайджана", продолжил оправдываться Араик.

Этот набор слов сложно комментировать без улыбки. Потому, что Араик сетует на судьбу, на ООН, на США, на официальный Баку. Он возмущен тем, что международное право не учло мечтаний карабахских сепаратистов и лично его, Араика, мечтаний. Еще немного и он мог бы заявить, что объявляет войну всему мировому сообществу, дав ему время на капитуляцию до конца рабочей недели.

Бред? Конечно! Но когда Араик Арутюнян озвучивал нечто иное?! Вот и сейчас он сетует на то, что официальный Баку обсуждает только вопрос интеграции карабахских армян, требуя разоружения незаконных вооруженных формирований, что пока еще существуют на территории Карабахского экономического района нашей страны. Но пусть скажет спасибо, что с ним готовы что-то обсуждать!

У Азербайджана есть полное право провести контртеррористическую операцию, ликвидировав все эти армянские незаконные вооруженные формирования. Потому, что они совершают провокации против азербайджанских военнослужащих. А еще потому, что их не должно существовать уже почти как три года.

Ведь, в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года черным по белому на сей счет прописано. И Араик это знает, но все еще пытается "финтить ушами". Знает он и о том, что даже официальный Ереван вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район. Так что, у официального Баку есть право на любые мероприятия в отношении проживающих там армян.

И это тоже понимает Араик. Но он не может открыто признать очевидное. Он может только разводить руками и сетовать на судьбу. И вот уже газета "Жоховурд" сообщает, что Арутюнян был подавлен, его заявления относительно судьбы Ханкенди были неопределенными и необнадеживающими. Более того, когда собравшиеся поинтересовались у Арутюняна, знает ли он, о чем ведут переговоры власти Армении, есть ли у него связь с ними, он хотя и косвенно, но дал понять, что его тоже не держат в курсе переговоров.

В общем, пусть и косвенно, но признал Араик, что максимум его возможностей- мести языком. А будущее карабахских армян от него не зависит. Оно, добавлю от себя, зависит только от официального Баку. Который свою позицию обозначил давно и четко- только интеграция. Или, как второй вариант, отъезд в солнечную Армению.

В этой связи интересно, что издаваемая в Армении газета "Грапарак" несколько дней назад уже написала о том, что Арман Акопджанян, занимающийся бизнесом в Армении и Карабахе, переехал в Ереван и расширяет свой бизнес. Он, в частности, приобрел газозаправочные станции Гагика Царукяна. Издание напоминает, что сразу после назначения Рубена Варданяна "госминистром" среди карабахских сепаратистов, Акопджанян был назначен его советником.

После чего в Ханкенди, напоминает армянское издание, муссировались разговоры о том, что реальным "госминистром" является именно Акопджанян. И вот тут- классическая "вишенка на торт". "После увольнения Варданяна Акопджанян переехал в Армению, куда также вернулись и члены семьи Араика Арутюняна...", утверждает армянское издание. Так что, главный карабахский сепаратист может сколько угодно сетовать на судьбу, но пути к отступлению он уже подготовил. И не только он.