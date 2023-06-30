Начавшие и проигравшие войну

Автор: Байрам Эльшадов

Мы часто пишем о том, что ППП "Лачин" пересекают этнические армяне. За то время, что мы следим за ситуацией, новости об этом стали стандартным явлением. Возможно, многие читатели даже привыкли к этому и считают эти новости обычной частью дня. Однако, мы должны помнить, что каждый человек, который совершил переход - не просто очередная цифра в статистике. Это жизнь, со своими надеждами, мечтами, надеждами и страданиями.

И если присмотреться к лицам людей, проходящих через пограничный пункт, можно заметить, что значительный процент этих людей расстроен. Опечален. Лица этих людей омрачены тревогами, причинами которой являются непомерные амбиции и неоправданные цели людей, которые заварили всю эту сепаратную тусовку. Предприимчивые дельцы, которые решили называть себя политиками, обрекли людей на мучения. Не давали экономического развития, прогресса. Но и взамен не предлагали ничего кроме эфемерных обещаний и неоправданной ненависти к Азербайджану.

Закончилось все это тем, что этнические армяне столкнулись с ужасом войны, из-за тех людей, которые называли себя "лидерами". Эти "лидеры" сами начали войну, которую и проиграли. Но как всегда, страдают обычные люди.

И сегодня, люди проходящие через ППП "Лачин" несут в себе разочарование, связанное с тем, что выбор у них весьма ограничен. Или принять гражданство Азербайджана, пытаться жить как и все в этой стране. Или покинуть места, которые они считают домом.

И за все это стоит благодарить главарей бандитского сепаратистского режима, которые и поставили людей перед таким выбором. И если задуматься, может в лицах некоторых людей можно будет увидеть и злость. За то что эта игра в сепаратистов и "независимость" стала причиной разбитых надежд обычного человека.