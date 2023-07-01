Сегодня имеется возможность окончательно положить конец противостоянию между Азербайджаном и Арменией

Сегодня у нас имеется реальная возможность окончательно положить конец конфронтации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью для издания "Еженедельник" польского телевидения заявил помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

"В 1992 году часть Азербайджана оказалась под армянской оккупацией. И никто не отреагировал на эту несправедливость. Возможно, если бы международные организации отреагировали в начале 1990-х годов сразу после армянской агрессии против Азербайджана, и если бы эта реакция была заметна, масштабы и последствия этого трагического конфликта были бы иными. И другие подобные конфликты в мире не вспыхнули бы, в том числе и по соседству с нами. Однако хочу отметить, что сегодня у нас появилась реальная возможность положить конец этому долгому конфликту", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о полной готовности Армении признать Карабах частью Азербайджана.

"После прекращения переговорного процесса Арменией с декабря прошлого года, переговоры были возобновлены в мае текущего года. Армянская сторона, вероятно, понимает, что трудно достичь мира без переговоров с Азербайджаном. У нас уже было несколько новых встреч, был достигнут определенный прогресс. Мы убеждены, что следующие раунды позволят нам уменьшить разногласия между нами", - отметил он.

Помощник Первого вице-президента также отметил, что граждане Армении сами начинают понимать, что без мира с Азербайджаном не будет полноценного экономического развития их страны.

"Необходимо мыслить прагматически. Окончание конфликта приведет к открытию границ, а также новых экономических и других возможностей для всего региона. За 30 лет Армения не стала более экономически успешным государством, в том числе за неимением нефтегазовых ресурсов. Они видят состояние своей экономики и тот факт, что они не могут развиваться - и причина в том, что в течение 30 лет они были сосредоточены на оккупации части нашей территории. Мы предлагаем Армении мир, и, на наш взгляд, это является беспроигрышной ситуацией для всех сторон. Мы хотим прочного мира, который охватит весь Южный Кавказ. Мы не хотим, чтобы наши страны видели друг в друге врагов. Мы хотим, чтобы они считали себя, по крайней мере, соседями, а возможно, даже друзьями", - сказал Эльчин Амирбеков.